Luxerestaurant in Antwerpen-centrum gesloten door burgemeester en verzegeld

Twee restaurants in de Antwerpse binnenstad zijn gesloten door de burgemeester. Voor restaurant COCO, een luxerestaurant met miljonairs, profvoetballers en influencers als vaste klanten, komt daar nog een verzegeling door het KALI-team van de politie bij. “Bijzonder jammer dat onze naam in een slecht daglicht komt te staan”, reageert het restaurant.

Restaurant COCO in de Arenbergstraat is een relatief nieuwe zaak die zich omschrijft als een ‘festive restaurant’ waar mensen tijdens het eten getrakteerd worden op dj's, danseressen en andere acts. Champagne kan er per twintig flessen besteld worden en het menu bulkt van luxeproducten. Het hippe restaurant was de laatste maanden erg in trek bij Nederlanders die in eigen land niet naar de horeca konden. Ook influencers en bekende personen als voetballers Noa Lang en Lior Refaelov en de excentrieke miljonair Salar Azimi uit The Sky is the Limit kwamen er over de vloer.

Aan de decadente feestavonden komt nu tijdelijk een einde. Vrijdagavond kreeg restaurant Coco te horen dat burgemeester Bart De Wever (N-VA) een bestuurlijke sluiting van twee weken heeft opgelegd. Daar komt nog een verzegeling door het KALI-team bij. Tijdens een opsporingsonderzoek van het parket zouden onregelmatigheden in de bedrijfsvoering zijn vastgesteld. Speurders van de Directe en Indirecte Financiële Aanpak (DIFA) van het KALI-team namen vrijdag stukken van de boekhouding in beslag voor verder onderzoek.

© Nattida-Jayne Kanyachalao

Herhaaldelijke inbreuken

De gerechtelijke verzegeling is van onbepaalde duur, de bestuurlijke sluiting geldt voor twee weken. Het is de tweede keer dat de zaak bestuurlijk gesloten wordt. Eind december moest COCO een week de deuren gesloten houden na verschillende waarschuwingen wegens geluidsoverlast en inbreuken op de coronamaatregelen. Na de heropening stelde de politie nog verschillende malen vast dat de zaak na het verplichte sluitingsuur toch nog open was en een tiental tafels nog bezet werden en dat de waarden op de CO2-meter overschreden werden. Bij een gecoördineerde actie op 21 januari waren ook de sociale inspectie, het FAVV en de FOD Economie betrokken.

Op sociale media van COCO en klanten doken ook na die controles nog filmpjes op waarop te zien was dat het personeel en de danseressen hun mondmasker niet (correct) droegen. Daarnaast werd de politie in januari ook opgeroepen voor een vechtpartij met een tiental personen. Voor burgemeester Bart De Wever was de maat vol. “Als na een eerdere sluiting bij drie verschillende controles herhaaldelijk overtredingen worden vastgesteld, dan is een bijkomende maatregel proportioneel”, luidt het bij zijn kabinet.

In hetzelfde besluit van de burgemeester wordt ook de tijdelijke sluiting van restaurant Salameh op de Sint-Katelijnevest bevolen, eveneens voor twee weken. Ook dat restaurant zou zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan inbreuken tegen de coronamaatregelen. Buikdanseressen dansten er zonder mondmasker rond, er zaten te veel mensen samen aan tafel en de CO2-waarden waren er te hoog. Het restaurant moet een actieplan opstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

“Onderzoek zal onze betrokkenheid uitsluiten”

Beide restaurants hebben op papier geen binding, maar tijdens de eerste sluiting van COCO werd op de sociale mediakanalen van het restaurant reclame gemaakt voor Salamah, eveneens een ‘festive restaurant’. Het tekstje waarmee beide restaurants zich op Instagram verontschuldigen voor de sluiting is ook exact hetzelfde.

De zaakvoerder van COCO, Ladislas Leys, reageerde zaterdag op sociale media op de sluiting van zijn restaurant. “We hebben vrijdag het verzoek gekregen tijdelijk te sluiten. In een lopend onderzoek waar we verder weinig details over kregen werd door een ongelukkig toeval helaas onze naam genoemd”, zegt Leys. “Ik vind het enorm jammer dat de naam COCO hierdoor in een slecht daglicht komt te staan. Wij geven de politie de ruimte en hebben vertrouwen in het onderzoek dat onze betrokkenheid zal uitsluiten.”