Hein Vanhaezebrouck niet akkoord met rode kaart voor Samoise: “Uitsluiting was geen correcte beslissing”

“Eigenlijk hadden we voor rust de partij volledig onder controle. We lieten enkele kansen onbenut maar scoren dan wel dankzij een ‘alles of niets’ poging van Lolo. Vervolgens knokte Eupen zich terug in de match, zonder dat ze veel kansen creëerden. Kort na rust stond Roef gelukkig pal toen Prevljak door onze defensie liep, het leek wel de Rode Zee.”

“De partij kantelde na de uitsluiting van Samoise. Dat was geen correcte beslissing, het was zelfs geen fout. De VAR is niet tussenbeide gekomen omdat er geen goede beelden waren tja. Nadien kregen we eigenlijk nog prima mogelijkheden om de match te beslissen. Gelukkig pakken we de drie punten. Mochten we nadien nog een goal geslikt hebben, zou dat heel pijnlijk geweest zijn.” (ssg)