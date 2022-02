Veel singles haten Valentijn, maar sommige halen net opgelucht adem: “Als single betaal je je soms blauw aan keuzes van anderen”

Of Valentijn de hoogdag van de liefde is, valt nog te bediscussiëren. Maar komende maandag zullen heel wat mensen wel diep in de buidel hebben getast om die ene persoon te verrassen. Wie daar niet aan meedoet: de vrijgezel. “En gelukkig. Want het is zowat het enige feest waarbij wij geen geld moeten uitgeven”, zegt Carla Dejonghe, vrijgezel en voorzitster van de belangenvereniging voor alleenstaanden, all1.