Anderlecht voert de druk op Club Brugge op. Paars-wit won met 1-2 van Zulte Waregem en beent in de top vier blauw-zwart bij dat nog Charleroi treft. RSCA klopte Essevee mede dankzij Majeed Ashimeru die de voorkeur kreeg op Olsson. De Ghanees voetbalt verticaler dan de Zweed. Vraag is of dat ook lukt topclubs of onder druk?