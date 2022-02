REACTIES. Kompany “wilde op den duur ook verder spelen tijdens VAR-minuten”, Zulte Waregem trekt zich op aan tweede helft

Vincent Kompany: “VAR duurt te lang”

“Ik vond het een goeie eerste helft”, stelde de Anderlecht-trainer. “We hadden de betere kansen en gaven weinig weg. We speelden vrij goed, maar konden het niet volledig afwerken naar 3-0. In de tweede helft kwam er meer gevaar van Essevee door offensieve vervangingen aan hun kant. Wij hadden in de omschakeling nog steed de beste kansen, maar werkten niks meer af op dit moeilijke veld.”

De 0-1 duurde erg lang om goedgekeurd te worden. “Dat VAR-moment duurde te lang, met alle respect voor de wedstrijdleiding. Dit moet veranderen, want het duurt echt te lang. Op den duur werden de supporters van Essevee echt een deel van de beslissing omdat ze ongeduldig werden. Zelfs wij wilden op den duur gewoon verder spelen.”

Yari Verschaeren: “100ste wedstrijd bekroond met drie punten”

“Het begin was vrij goed”, trapte de spelverdeler een open deur open. “We hadden controle over de bal, zoals we meestal spelen. De tweede helft hadden we het moeilijker, met meer druk van de tegenstander. We kregen ook minder controle over de wedstrijd. Als ploeg hebben we wel ons best gedaan. Dit was mijn honderdste wedstrijd voor Anderlecht. Uiteraard had ik ook een goaltje willen maken, maar de drie punten zijn belangrijkste voor een jubileumwedstrijd.”

Van Crombrugge: “Te laag blok in tweede helft”

De doelman van Anderlecht zag een hele goed eerste helft, met hoge druk en agressiviteit van zijn teammakkers. “We stonden bovendien hoog, maar Zulte Waregem voerde in de tweede helft enkele goede wissels door. Door dynamische spelers zoals Dompé stond ons blok te laag. Spelers zoals hem die je best niet aan de bal laat, kwamen wel aan de bal. Over het algemeen zakten we te diep terug, waardoor we niet voldoende aan voetballen kwamen.”

Gano: “Dag en nacht verschil in beide helften”

Zinho Gano zag een grote verschil tussen beide helften. “Dag en nacht verschil. Het eerste kwartier moesten we het spel ondergaan, Anderlecht was veel beter. We moeten ons optrekken aan het spel van de tweede helft. Er komen nog enkele belangrijke wedstrijden aan. Als we spelen zoals in de tweede helft, zullen we nog veel punten pakken. Dompé en ik hebben inderdaad een goeie connectie. Hij gaf me veel assists, ik weet altijd hoe ik moet lopen in de box als hij de bal heeft.”

Timmy Simons wil “geen respect meer voor tegenstander”

De trainer van Essevee had geen verklaring voor de twee gezichten. “Het eerste kwartier hadden we het moeilijk met de beweeglijkheid en de rotaties van Anderlecht. Daarna vonden we het evenwicht. In de tweede helft hebben we geen respect meer getoond voor de tegenstander, we gingen de duels wel aan. Zo zie je dat je het Anderlecht moeilijk kan maken. Er had zelfs een puntje in gezeten, maar helaas. Je mag geen respect tonen voor de tegenstander als je het veld opstelt, sorry. Alles is nodig om je zo snel mogelijk te redden.”