Nieuw-Zeeland probeert betogers weg te houden door non-stop muziek van Barry Manilow te spelen

Terwijl in ons land bang afgewacht wordt hoeveel hinder het vrijheidskonvooi zondag gaat veroorzaken, kiezen ze in Nieuw-Zeeland een heel opmerkelijke manier om de actievoerders weg te houden van het parlement. De autoriteiten spelen daar non-stop de grootste hits van Barry Manilow en de Macarena.

De actievoerders in het vrijheidskonvooi betogen in meerdere landen tegen de coronamaatregelen. Het begon in Canada en slaat over naar steeds meer landen: ook in Nieuw-Zeeland troepen honderden mensen samen aan het parlement. De politie heeft er de handen meer dan vol. Er werden al 122 arrestaties verricht, maar er blijven mensen toestromen.

Om de betogers weg te houden, gebruikt de politie enkele beproefde tactieken. Zo werden al meermaals de sproeiers om het gras er vochtig te houden aangezet, zodat de tentjes van de betogers en zijzelf nat werden. Maar wat de agenten ook gedaan hebben, is luidsprekers plaatsen en daar de muziek van de Amerikaanse charmezanger Barry Manilow door laten knallen.

In een loop van een kwartier krijgen de actievoerders zijn grootste hits, zoals Mandy, Copacabana en Could it be magic, te horen. Alsof dat nog niet genoeg is, knalt om het kwartier ook de Macarena uit de boxen. De betogers laten zich daar niet door doen en zetten zelf ook luide muziek op, zoals de hit We’re not gonna take it van Twisted Sister.