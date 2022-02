Tragedie in Mexico: negen mensen gedood voor en tijdens begrafenis van vermoorde man

Negen personen zijn in het noorden van Mexico om het leven gekomen bij twee aanslagen op de begrafenis van een man die ook al vermoord was. Dat melden de gerechtelijke autoriteiten zaterdag.

Het vuur werd een eerste keer geopend in de nacht van vrijdag op zaterdag in het huis in Ciudad Juarez waar het lichaam van de vermoorde man was opgebaard. Drie mensen die bij het lichaam waakten werden gedood. Het lichaam werd daarop overgebracht naar een tempel, waar een groep gewapende mannen het vuur openden en nog eens zes mensen ombrachten.

De slachtoffers zijn zes mannen, twee vrouwen en een kind. Er raakten ook twee mensen gewond, aldus het parket van de staat Chihuaha in een persbericht.

Ciudad Juarez ligt aan de grens met de Verenigde Staten, naast El Paso in Texas, en is een van de steden met het meeste geweld in Mexico. In 2021 werden meer dan 1.400 moorden geregistreerd, die vooral het resultaat waren van bloedige confrontaties tussen rivaliserende drugsbendes.