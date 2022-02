Gelekte foto toont prins Andrew met Ghislaine Maxwell en Bill Clinton in Buckingham Palace: “Het was duidelijk dat ze elkaar heel goed kenden”

Een niet eerder gepubliceerde foto is opnieuw rampzalig voor de Britse prins Andrew. Op het in Buckingham Palace gemaakte beeld is hij in 2002 te zien met Ghislaine Maxwell en Bill Clinton. Het wekt opnieuw argwaan over de beweringen van de prins dat hij nooit close is geweest met Maxwell.

Op de in 2002 gemaakte foto - die bemachtigd werd door The daily telegraph - zie je prins Andrew in de verte wijzen, terwijl naast hem Ghislaine Maxwell en Bill Clinton staan. Ze kregen op die dag een rondleiding in Buckingham Palace en geven hun ogen de kost. Op een tweede foto zie je ook de in opspraak gekomen acteur Kevin Spacey tijdens diezelfde rondleiding.

Prins Andrew heeft er de voorbije maanden alles aan gedaan om te ontkennen dat hij ooit close is geweest met Ghislaine Maxwell, die eind vorig jaar schuldig werd bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes voor Jeffrey Epstein en tot 70 jaar cel riskeert. Maar de foto’s wekken opnieuw twijfel, en bovendien zegt een ex-medewerker van Buckingham Palace anoniem in The sun en The daily telegraph dat Maxwell hem die bewuste avond werd voorgesteld als de ex-vriendin van prins Andrew. “We hadden allemaal het gevoel dat die twee een relatie hadden. Het was heel duidelijk dat ze elkaar goed kenden. Ze was heel vriendelijk en vrolijk.” Bovendien, zo zegt hij, was duidelijk dat Maxwell haar weg al kende en er dus duidelijk al eerder geweest was.

Prins Andew en zijn entourage hebben nog niet gereageerd op de foto. Hij wordt zelf ook aangeklaagd voor seksueel misbruik door Virginia Giufre, die beweert dat ze op 17-jarige leeftijd seks had met de prins op een ontmoeting die geregeld was door Maxwell en Epstein.