Frank Vandenbroucke: “Mondmasker is vervelend, maar wel heel effectief”

In een nachtclub moet je er geen dragen, en als je pintjes op café gaat drinken, ook niet. Maar in de bioscoop en de middelbare school blijft het mondmasker verplicht. “We gebruiken het waar het kan”, legt Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) uit in De Zevende Dag.

In het lager onderwijs mogen ze vanaf 18 februari weer zonder mondmasker naar school, maar in de middelbare school moeten ze nog even met mondmasker in de klas. En dat zou onder meer Minister van Onderwijs Ben Weyts graag anders zien. “Ik begrijp dat, het mondmasker is vervelend”, reageert Vandebroucke in De Zevende Dag. “Maar het is wel heel effectief, de wetenschap is zeer overtuigend: vrecente wetenschappelijke studies tonen aan dat het besmettingen vermindert”.

Daarom hoedt Vandenbroucke zich om het mondmasker meteen overal te bannen. “We blijven het best nog even gebruiken waar het kan. Als je een pint op café gaat drinken, dan heeft dat geen zin. Maar in het theater, in een klaslokaal kan het wel. Het is ook een ethische discussie: je gebruikt het op plekken waar iedereen moet zijn. Ook kwetsbaren moeten zich veilig voelen op het openbaar vervoer.”