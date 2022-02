Honderden voertuigen onderweg vanuit Parijs naar Brussel, wat weten we al?

Enkele honderden voertuigen die zaterdag nog deelnamen aan de “vrijheidskonvooien” waarmee geprobeerd werd Parijs lam te leggen als protest tegen de coronamaatregelen, hebben zondag de Franse hoofdstad verlaten om koers te zetten naar Brussel, waar de manifestanten maandag actie willen voeren. Wat weten we al over deze vrijheidskonvooien en wat kunnen we verwachten de komende uren?

Gisteren probeerde het zogenaamde ‘konvooi van de vrijheid’ te protesteren door het centrum en de ring van Parijs te blokkeren. Dat lukte nauwelijks, vooral omdat de Franse politie massaal aanwezig was. Meer dan 7.000 agenten slaagden erin de actievoerders buiten Parijs te houden door strenge controles op de snelwegen. De paar honderd voertuigen die wel Parijs binnengeraakten, werden snel getakeld, de politie zette ook traangas in tegen de betogers die te voet kwamen.

Wie zijn de betogers?

Het protest komt overgewaaid vanuit Canada, waar truckers al meer dan een week Ottawa blokkeren uit protest tegen de coronamaatregelen. Ook in Europa richt het ‘Konvooi van de vrijheid’ zich tegen de coronamaatregelen en het gebruik van de coronapas, maar in Frankrijk doken bijvoorbeeld de gele hesjes weer op bij de betogingen. Ook protest tegen het verlies aan koopkracht en de hoge energieprijzen speelt mee. Anders dan in Canada komen de betogers niet in vrachtwagens, maar vooral in personenauto’s, camionettes en campers. Na Parijs willen ze naar Brussel afzakken omdat het de politieke hoofdstad van Europa is.

Wanneer komen ze naar Brussel?

Dat is nog erg onduidelijk. Volgens politiebronnen hebben zondag in de vroege ochtend zowat 450 voertuigen de rand rond Parijs en het Bois de Boulogne, ten westen van de hoofdstad, verlaten. In de loop van de ochtend en middag kunnen zich nog extra deelnemers bij het konvooi aansluiten. Er zou ook verzameld worden rondom steden als Rijsel, Bergen en Aarlen. Maar aangezien er geen centrale organisatie is, blijft het onduidelijk met hoeveel en waar de voertuigen zullen opduiken. De bedoeling is alleszins om morgen, maandag 14 februari, het verkeer in de hoofdstad te blokkeren.

Wat zal de politie doen?

De politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene en de federale politie riepen gisteren iedereen op om het verbod op betogen met gemotoriseerde voertuigen te respecteren. Dat verbod geldt in de hoofdstad sinds middernacht tot dinsdagochtend 8 uur en kan indien nodig verlengd worden. In Gent is er sinds gisteren ook een verbod op gemotoriseerde konvooien tot en met zondag 20 februari. Wie toch wil betogen, kan terecht op parking C van de Heizel, waar een statische betoging gedoogd zal worden.

De federale politie zal streng toezicht houden op het verkeer in Brussel en zal aanwezig zijn langs grote verkeersaders en invalswegen. In eerste instantie wordt vooral ingezet op het aanspreken van chauffeurs, pas daarna zal effectief worden tussengekomen. Zowel de politie als de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde benadrukken dat er prioriteit zal worden gegeven aan het garanderen van de veiligheid van de bewoners en de pendelaars van en naar de hoofdstad.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gaf ook al aan dat er grenscontroles zouden komen. De politie zal streng toezicht houden op de konvooien, maar hoeveel agenten er ingezet worden, wil de federale politie niet kwijt. “We zijn alles aan het monitoren en willen niet vooruitlopen op de zaken”, klink het.

Gerechtelijke vervolgingen lijken dus niet uitgesloten. Op de kwalificatie ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’ staan in theorie gevangenisstraffen tot tien jaar. De politie kan natuurlijk ook overgaan tot het takelen van de voertuigen.

Wat als ik maandag in Brussel moet zijn?

De politie vraagt ook om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Ring rond Brussel maandag te mijden. Wie toch in Brussel moet zijn, neemt best het openbaar vervoer, aangezien rekening gehouden wordt met verkeershinder. Ook Brussels Airport Brussels raadt reizigers aan hun voorzorgen te nemen. “Hou de actualiteit in de gaten, kom op tijd en neem indien mogelijk de trein”, klinkt het bij woordvoerster Nathalie Pierard.