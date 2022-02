Al Rayyan zet coach Laurent Blanc aan de deur

De Fransman Laurent Blanc is ontslagen als coach bij het Qatarese Al Rayyan, het team van onder meer James Rodriguez, Steven Nzonzi en Yohan Boli (ex-STVV), zo maakte de club zondag bekend.

De intussen 56-jarige Blanc was er sinds december 2020 aan de slag. Al Rayyan was zijn eerste trainersopdracht sinds zijn ontslag bij Paris Saint-Germain, intussen meer dan vijf jaar geleden. Daar was hij drie seizoenen aan de slag geweest en incasseerde hij bij zijn vertrek een ontslagpremie van liefst 22 miljoen euro. Meer dan genoeg dus om enkele jaren te rentenieren.

De Chileen Nicolas Cordova is de opvolger van de voormalige Franse bondscoach en wereldkampioen van 1998. In de Qatarese competitie staat Al Rayyan pas op de negende plaats.