Bart De Wever: “Tegen krokus in code geel”

N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht dat we tegen de krokusvakantie kunnen overschakelen naar code geel in de coronabarometer. Dat heeft hij zondag gezegd in het VTM NIEUWS. Volgens De Wever kunnen dan ook het Covid Safe Ticket (CST) en de mondmaskers verdwijnen.

Afgelopen vrijdag heeft het Overlegcomité beslist om volgende vrijdag, op 18 februari, over te stappen naar code oranje in de coronabarometer. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever kan tegen de krokusvakantie - die start op 28 februari - ook de volgende stap al gezet worden en kan er overgestapt worden naar code geel. “Als het zo blijft verder gaan, en niemand twijfelt daaraan, denk ik dat we tegen krokus in code geel zitten”, aldus De Wever bij VTM NIEUWS.

Momenteel zitten we nog een stuk verwijderd van de cijfers die nodig zijn voor code geel (minder dan 65 nieuwe hospitalisaties per dag en minder dan 300 bezette bedden op intensieve zorg, red.), maar volgens De Wever moet er ook naar de dalende tendens gekeken worden en zijn “de trends van die aard” dat code geel tegen de krokusvakantie mogelijk is.

Bij code geel kunnen volgens De Wever een aantal zaken afgeschaft worden, zoals het veelbesproken Covid Safe Ticket (CST). De Wever herhaalde dat het CST voor een “vals gevoel van veiligheid” heeft gezorgd en dat het vooral een middel is geweest om mensen aan te zetten om zich te laten vaccineren. “Daar had men beter eerlijk over geweest, want virologisch was het niet relevant”, aldus De Wever. Wat de mondmaskers betreft, die kunnen ook verdwijnen in code geel. “Men kan dat vrijwillig dragen, maar van de verplichting kunnen we afstappen”, aldus nog De Wever.