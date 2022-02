Wolves en scorende Leander Dendoncker kloppen Tottenham in eigen huis, Liverpool met kleinste verschil voorbij rode lantaarn

Wolverhampton Wanderers heeft tegen rechtstreekse concurrent Tottenham een belangrijke zege geboekt in de strijd om Europees voetbal. The Wolves wonnen met 0-2 dankzij twee vroege doelpunten, waarvan de tweede van Leander Dendoncker kwam. Liverpool hield op zijn beurt de Engelse titelstrijd in leven: The Reds klopten rode lantaarn Burnley met 0-1.

Tottenham kampeerde voor de start van de wedstrijd op de zevende plek en kon bij winst op gelijke hoogte komen met nummer zes Arsenal. Niet onbelangrijk, want dat is de laagste plek in de Premier League die recht geeft op Europees voetbal. Winnen was zo mogelijk nog belangrijker omdat Wolves op slechts twee punten van Tottenham volgde.

Wolves wist dat het met een zege een geweldige zaak kon doen in de strijd om de Europese tickets. En dat was eraan te zien, want na amper zes minuten stond de 0-1 al op de tabellen. Hugo Lloris moest tot twee keer toe redden en had de bal moeten pakken bij de tweede redding. Dat gebeurde niet, waardoor Raul Jimenez nog eens kon uithalen en de openingstreffer scoorde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tottenham kreeg via Son Heung-Min een prima kans op de gelijkmaker, maar de Zuid-Koreaan kwam niet tot scoren. In plaats daarvan werd het kort daarna, in de achttiende minuut, 0-2 via Rode Duivel Leander Dendoncker. Na een schot van Daniel Podence stond Dendoncker op de juiste plek om de rebound binnen te werken. Een frommelgoal, maar daar trok onze landgenoot zich terecht niks van aan: het was tevens zijn eerste goal in de Premier League dit seizoen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tottenham kon in het restant van de match nooit echt een vuist maken. De Spurs slikken zo al hun derde nederlaag op rij en verliezen hun zevende plek in de stand aan Wolves, dat nu één punt meer telt maar ook een match meer heeft gespeeld. Wolves volgt op zijn beurt op twee punten van nummer zes Arsenal, dat een match minder heeft gespeeld.

Liverpool doet wat het moet doen bij Burnley

Op hetzelfde moment kwam Liverpool, de enige overgebleven concurrent van leider Manchester City, in actie bij rode lantaarn Burnley. The Reds wonnen, al liep dat niet van een leien dakje: Fabinho scoorde vlak voor rust de enige goal van de partij. Een belangrijke, want Liverpool komt zo weer tot op negen punten van leider Manchester City. Liverpool heeft wel een wedstrijd minder gespeeld en mag dus nog dromen van de landstitel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Burnley blijft laatste in de stand en zag tot overmaat van ramp het gat met de veilige zeventiende plek van Newcastle United groeien tot zeven punten. Newcastle boekte tegen Aston Villa immers al zijn derde zege op rij. Winteraanwinst Kieran Trippier scoorde op een vrije trap het enige doelpunt van de partij.