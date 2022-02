Protocol rond VAR wordt aangepast na lange interventies tijdens 27ste speeldag

Het is dit seizoen al meermaals een terugkerend beeld geweest: lange wachttijden wanneer de VAR beslissingen moet maken, in het bijzonder bij buitenspelfases. Ook dit weekend was het weer raak tijdens Zulte Waregem-Anderlecht en OH Leuven-Cercle Brugge. De Pro League past daarom het protocol rond de VAR aan: de beslissing van de scheidsrechter zal gevolgd worden wanneer het na twee pogingen niet lukt om de buitenspellijn te trekken.

Zaterdagavond lagen zowel OH Leuven-Cercle Brugge als Zulte Waregem-Anderlecht zo’n vijf minuten stil toen na een doelpunt de buitenspellijn getrokken moest worden door de VAR. Vooral in die laatste wedstrijd werd daar veel over gepraat.

Na de openingstreffer van Christian Kouamé moest de VAR controleren of Yari Verschaeren, die in de baan van het schot stond, zich in buitenspelpositie bevond. De VAR slaagde er niet in om de buitenspellijn te trekken, waardoor het héél lang wachten werd op een verdict. Dat leverde zelfs een geweldig tafereel op: tijdens de wachtperiode gingen Ibrahima Seck (Zulte Waregem) en Amir Murillo (Anderlecht) zelf aan de monitor kijken om de buitenspelfase te zien.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uiteindelijk keurde scheidsrechter Jan Boterberg de goal van Kouamé goed. Anderlecht won ook, maar trainer Vincent Kompany riep achteraf bij Eleven Sports op om het systeem te wijzigen. “Vijf minuten is gewoon te lang. En dat is geen kritiek op de scheidsrechter, maar dit moet veranderen voor de kwaliteit van het Belgisch voetbal. Na een tijd werden de supporters van Zulte Waregem deel van de beslissing omdat ze ongeduldig werden. En wij dachten hetzelfde: laat ons gewoon voetballen.”

Niet de eerste keer

Eerder op de avond lag de wedstrijd tussen OH Leuven en Cercle Brugge ook al zo’n vijf minuten stil toen Musa Al-Tamari de winnende treffer scoorde voor de thuisploeg. De Jordaniër scoorde, maar hij werd nadien afgevlagd voor buitenspel. Tamari moest uiteindelijk net zoals Kouamé een poos wachten voordat zijn doelpunt toch goedgekeurd werd.

Een week geleden was er ook al heel wat commotie toen tijdens Standard-Cercle Brugge de buitenspellijn verkeerd getrokken werd. Moussa Sissako (Standard) zag zo in de slotseconden van de match onterecht zijn winnende treffer afgekeurd worden. Het Referee Department sprak daarbij over een inschattingsfout, waarna Standard klacht indiende. Die zaak wordt komende vrijdag behandeld door de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal.

LEES OOK. Afgekeurd Standard-doelpunt wordt volgende week behandeld door Disciplinaire Raad