Reims-Belgen verliezen tegen Nantes, Sels en Straatsburg kloppen Angers

Reims heeft zaterdag een slechte zaak gedaan in de Franse Ligue 1. Het verloor, met twee Belgen in de basis (Maxime Busi en Wout Faes) van Nantes. Matz Sels en Straatsburg hebben dan weer meer redenen om te feesten. Door hun zege tegen Angers klimmen ze naar de vierde plaats.

Reims startte met goede bedoelingen, maar moest na 14 minuten al met tien verder, na een rode kaart voor Abdelhamid. Drie minuten later zorgde oude bekende Moses Simon (ex-Gent) voor de 1-0. Ondanks het overwicht kon Nantes niet meer uitdiepen, eindstand: 1-0.

Door de zege staat Nantes nu achtste, Reims pas veertiende.

Bij Straatsberg stond Matz Sels andermaal in doel. Angers had veldoverwicht en veel balbezit, maar het was wel Straatsburg dat op voorsprong kwam via Gameiro (11’). Doelpunten vielen nadien niet meer.

Straatsburg is zo de verrassende vierde in de stand. Angers staat een plekje voor Reims, op de dertiende plaats.