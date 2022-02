Het zijn ook maar mensen: scheidsrechter grijpt zich naar het hoofd nadat hij verkeerde beslissing neemt

Voetbalscheidsrechters zijn ook maar mensen, en dat werd tijdens Union-STVV mooi geïllustreerd door Bert Put. De ref van dienst ging in de eerste helft even de mist in toen hij geen balvoordeel gaf terwijl STVV-speler Hayashi doorgebroken was. Put floot in plaats daarvan voor een fout en realiseerde zich meteen dat hij een verkeerde beslissing had genomen: de ref greep zich al snel naar het hoofd. Dat leverde heerlijke beelden op.