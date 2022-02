Marc Overmars raakte al voor herbenoeming in opspraak bij Ajax door grensoverschrijdend gedrag

Overmars werd op 28 januari tijdens een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemd tot medio 2026. “Vlak daarvoor kregen we signalen”, zei Van der Sar. “Onze rvc was toen ook meteen op de hoogte. Maar zulke dingen moet je dan toch eerst uitgebreid onderzoeken. Het is nogal wat. Of we de vergadering hadden moeten uitstellen? Nee, dat hebben we niet gedaan.”

