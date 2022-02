Ajax verplettert Twente in Nederlandse topper en blijft comfortabel leider in Eredivisie

Ajax blijft afstevenen op een nieuwe Nederlandse landstitel. De Amsterdammers schoven nummer vijf Twente makkelijk opzij met 5-0 en boekten zo al hun zesde zege op rij in de Eredivisie. Sébastien Haller was de held van de dag met een assist en een hattrick.

Sebastien Haller was de onvervalste man van de match bij Ajax. De Ivoriaan gaf op het halfuur de assist voor de 1-0 van Davy Klaassen. In de tweede helft maakte Haller er vervolgens een onemanshow van: hij scoorde een hattrick. Tussendoor maakte Twente via Propper ook nog een eigen doelpunt, Dusan Tadic miste namens Ajax een strafschop. Eindstand: 5-0.

Eerder op de avond won nummer drie Feyenoord met 0-2 van Waalwijk. laimde het balbezit, maar de doelkansen waren schaars. Pas vlak voor rust konden ze via Orkun Kokcu (45.) het veldoverwicht omzetten in een doelpunt. Cyriel Dessers viel in de 67e minuut in, maar een goal zat er voor de Limburger niet in. Uiteindelijk kon Jorrit Hendrix (89.) er in extremis nog 0-2 van maken.

Ajax blijft leider met 54 punten. PSV en Feyenoord volgen op respectievelijk vijf en zes punten als tweede en derde, Twente blijft vijfde en heeft 41 punten.