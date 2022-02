Vervolgd voor moord omdat ze ‘kindermishandeling’ googelde: moeder wordt slachtoffer van omstreden wet na dood zoontje (2)

VS

Levenslang werd geëist tegen de 29-jarige Rebecca Hogue voor de moord op haar zoontje Ryder (2). Nochtans had zij een waterdicht alibi. Maar een omstreden wet in de Amerikaanse staat Oklahoma voorziet even zware straffen voor daders als voor een ouder die “tekortschiet in het beschermen van een kind”. Het bewijs dat de moeder “nalatig” was geweest? Rebecca had het woord ‘kindermishandeling’ gegoogeld.