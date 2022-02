“Geen goed nieuws voor Ruud Vormer: dit is nu al de tweede trainer die hem op de bank zet, en zijn vervangers deden het heel goed”

Als je er vanuit gaat dat geen enkele trainer zijn ploeg bewust verzwakt - en dat doen we met volle overtuiging - dan moet Ruud Vormer zich vragen stellen. Nadat de Club-aanvoerder bij Philippe Clement meer dan hem lief was op de bank terechtkwam, is dat nu ook het geval bij zijn landgenoot Alfred Schreuder. Dat Denis Odoi het als verdedigende middenvelder behoorlijk deed en Mats Rits twee keer scoorde, helpt de zaak van Vormer ook niet vooruit.