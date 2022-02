Links: restaurant Coco. Rechts: Ladislas Leys in Holy Food Market (archiefbeeld) — © Nattida-Jayne Kanyachalao, dvh

Zaterdag raakte bekend dat restaurant Coco in de Arenbergstraat bestuurlijk gesloten werd. Daarbovenop werd de zaak door het gerecht verzegeld. Zaakvoerder Ladislas Leys uitte op sociale media zijn ongenoegen over de politieactie. Maar wie is deze flamboyante horeca-ondernemer uit Gent?