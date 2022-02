Nog zeven keer slapen en we mogen weer naar het werk, zo vaak als we zelf willen. Of zo vaak als onze baas dat wil. “Ik was bij de vorige versoepelingen verrast hoe snel bedrijven weer naar de oude situatie terugkeerden”, zegt arbeidsgeneesheer Lode Godderis. Vraag is of we nog wel weten hoe het moet, zo met z’n allen op kantoor.