Lummen

“Of het uitzonderlijk is om 1.000.000 km te rijden met een 25 jaar oude Opel Astra te rijden? Ik vermoed van wel. Het is de eerste motor en aan mijn turbo diesel had ik nooit grote kosten. Ik had nooit een ongeval, maar ik onderhoud mijn auto wel heel goed. Mijn rijstijl is natuurlijk ook belangrijk, want racen doe ik niet”, vertelt kerkorganist Gerry Dirix (45).