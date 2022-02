King of the world! Scorende Romelu Lukaku kan weer lachen na moeilijke periode bij Chelsea: “Met de ogen dicht”

België heeft een wereldkampioen. Chelsea won in Abu Dhabi het WK voor clubs tegen het Braziliaanse Palmeiras met 2-1. Romelu Lukaku (28) maakte in de finale de openingsgoal en won zijn allereerste grote trofee met The Blues. Big Rom sluit zo opnieuw (een beetje) vrede met de Chelsea-fans nadat hij gefrustreerd raakte in Londen en flirtte met Inter. De Rode Duivel was alvast euforisch: “Met mijn ogen dicht.”