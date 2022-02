Club Brugge opgelucht nadat kloof met Union slinkt: “Maar we moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken”

LEES OOK. Club Brugge profiteert optimaal van nederlaag Union: Mats Rits loodst landskampioen voorbij Charleroi

Alfred Schreuder (coach): “Het moet nog beter”

“Je kan nooit helemaal tevreden zijn, maar ik vond wel dat we in de tweede helft beter speelden dan in de eerste”, analyseerde trainer Alfred Schreuder. “Maar op het einde geven we wel twee grote kansen weg. Dan kan het nog lastig worden, en dan moet je er eerder 3-0 of zelfs 4-0 van maken. Het is heel belangrijk voor ons dat Mats Rits die goals maakt, hij heeft er ook echt een neusje voor om voor de goal te komen. Ik vond sowieso dat hij een goede wedstrijd speelde, hij brengt goede energie op het middenveld en zorgt voor balans.”

“Als trainer van een grote club in België heb je niet veel tijd. Je ziet wel dat ze proberen, maar de automatismen zijn er nog niet helemaal. Bij vlagen zie je het wel. We hebben al betere wedstrijden gespeeld dan vandaag, maar natuurlijk is Charleroi ook een goede ploeg. Zij waren ook niet slecht aan de bal, daar zit ook echt een idee achter”, ging de Nederlander verder.

Schreuder zag ook hoe nieuwe aanwinst Skov Olsen een sterke tweede helft speelde. “Dat kwam ook omdat Clinton Mata hem sneller de bal gaf. Hij kon er zo sneller doorheen spelen en Mats kon daar in die ruimtes ook wat mee doen, terwijl in de eerste helft die ballen veel te laat waren. Er waren toen ook veel misverstanden op rechts met Mata en Olsen. Terwijl dat onnodig was, want het waren vrije ballen.”

Schreuder nam Denis Odoi na de wedstrijd even bij de schouder. “Ik ben zelf altijd verdedigende middenvelder geweest, hij moet altijd zorgen dat hij op de balhoogte van de aanval blijft zodat hij altijd een oplossing kan geven aan de man met de bal”, vertelde de Nederlander daarover. “Als Denis gedekt wordt, komen andere spelers vrij. Je bent ook altijd een veilige optie om de ploeg te helpen als je balverlies lijdt. Hij moet daarin nog wat verbeteren, maar hij geeft ons ook hetgeen dat ik vraag. Ik vind dat hij goed heeft gespeeld, maar ik weet ook dat Ruud Vormer en Eder Balanta daar goed kunnen spelen.”

“Dat we drie punten dichter komen bij Union is niet de belangrijkste conclusie van vandaag. Ik zeg altijd dat je naar je eigen spel moet kijken en ik denk dat we een stap hebben gemaakt tegenover vorige week, maar het moet nog beter”, sloot de trainer van de landskampioen af.

Mats Rits: “We blijven in onszelf geloven”

“Ik denk dat we de hele wedstrijd de controle hadden”, vertelde matchwinnaar Mats Rits. “In de tweede helft hadden we een aantal goede kansen om er 3-0 of 4-0 van te maken, en dan is die wedstrijd gespeeld. Enkel in de laatste vijf of tien minuten krijgt Charleroi nog twee grote kansen, omdat wij het niet afmaken. En dan moet je opletten, want als er dan eentje binnengaat, wordt het toch nog spannend.”

“Bij de eerste goal kom ik van echt ver en omdat die bal afwijkt, wordt het voor mij iets gemakkelijker omdat de keeper ook dacht dat hij moest uitkomen. Dus moest ik in één keer trappen, er was geen andere keuze. Kwam ik bij die tweede goal van nog verder? Ik had dat niet door. Het was een fantastische actie van Skov Olsen en ik werk die goed af in de bovenhoek.”

“Ik heb één keer op rechts gespeeld tegen KV Kortrijk en dat liep wel vlot, maar van origine ben ik altijd centrumspeler”, legde Rits uit. “Verdedigend of aanvallend, dat maakt me niet zo veel uit. Ik heb heel mijn leven centraal gespeeld. Als er ruimte is, infiltreer ik graag. Dan is het altijd fijn om een doelpunt mee te pikken.”

“Vandaag zijn we erin geslaagd om dichterbij Union te komen, nu moeten we het wedstrijd per wedstrijd bekijken. We hebben mindere resultaten gehad, maar er zijn nog veel wedstrijden te gaan en we blijven in onszelf geloven. We geloven ook dat alles nog mogelijk is. Het was voor onze nieuwe coach niet altijd gemakkelijk met zoveel wedstrijden die kort na elkaar kwamen, nu hebben we toch een aantal weken volop kunnen trainen en accenten kunnen leggen op de juiste manier”, aldus Rits.

Andreas Skov Olsen: “Ik kan niet wachten op de volgende match!”

Het was heel belangrijk voor ons om vandaag terug te slaan en die drie punten te pakken. We moeten nu elke wedstrijd winnen, maar we moeten het ook wedstrijd per wedstrijd bekijken. Het was een geweldige match vandaag, we zijn blij.

Dat ik vandaag een assist gaf? Ja, het was een goede teamgoal. Het kwam ook op de counter, denk ik? De bal kwam bij mij en ik zag dat Mats helemaal alleen stond aan de eerste pijl en hij trapt hem mooi in de bovenhoek. Het is oké, maar ik had zelf ook een paar goals kunnen maken. Ik had wat pech, hopelijk lukt het de volgende keer. De keeper deed een paar goede reddingen en er was ook een moment waar ik probeerde te lobben, maar ik raakte de bal niet goed.

In de eerste helft zat alles meer vast, in de tweede helft lag het meer open en had ik meer ruimte om te lopen. De tweede helft liep dus beter voor mij en ook voor het team. Ik ben zeker blij met mijn start bij Club Brugge, ik kan niet wachten op de volgende match!

Denis Odoi: “Ik probeer mijn best te doen”

“Ik ben blij met het resultaat. Als we streng zijn voor onszelf, kan je zeggen dat we nog iets te veel kansen hebben weggegeven”, vertelde Denis Odoi. “Hoe het komt dat er op het einde plots nog zoveel kansen waren? We begonnen soms iets te veel met de lange bal te spelen terwijl we de bal in de ploeg konden houden. Ik heb dat gezegd samen met Hans Vanaken, en dan konden we de bal gewoon laten rondgaan en moest Charleroi beginnen lopen. Het was het einde van de wedstrijd. Zij waren ook moe, want in de eerste helft hadden wij bijna de hele tijd de bal. Ik denk dat we daar iets meer rust aan de bal moesten hebben en dat ik en Hans daar ook onze verantwoordelijkheid in moet nemen.”

Odoi speelde tegen Charleroi op de zes. “Dat is eigenlijk niet mijn positie, maar ik probeer mijn best te doen. Als ik elke wedstrijd assists zou kunnen geven, zou het fijn voetballen zijn. Ik ga de beelden analyseren en dan zien hoe het nog beter kan. Ik wil gewoon mijn bijdrage leveren, of dat nu op de zes, centraal achterin of rechtsachter is.”