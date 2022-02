Real Sociedad en Adnan Januzaj blijven in het spoor van de top drie na zege tegen laagvlieger

Sociedad heeft een goede zaak gedaan in de Primera Division. De Basken wonnen in eigen huis met 2-0 tegen Granada. Januzaj speelde iets meer dan een uur.

Sociedad nam de wedstrijd in handen, maar moest wel lang wachten op een doelpunt. Vlak voor rust maakte Oyarzabal er met een penalty 1-0 van. Sociedad was na rust ook de sterkste en dankzij Rafinha werd het nog 2-0. Door de zege klimt Sociedad naar een gedeelde vijfde plaats met Barcelona, al speelt die club momenteel nog tegen Espanyol. Het Granada is pas 16e.