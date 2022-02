Waarom Hein Vanhaezebrouck voor Davy Roef koos: “Wat zou jouw chef zeggen als je solliciteert bij een andere krant?”

Opnieuw geen Sinan Bolat in doel bij de Buffalo’s. Op bezoek in Eupen behield Hein Vanhaezebrouck het vertrouwen in Davy Roef die met een cruciale redding kort na rust Smail Prevlkjak van de 1-1 hield.

“Ik wist al in het begin van de week dat ik zou starten”, vertelde Roef na afloop van de partij. HVH onderbouwde zijn beslissing op treffende wijze: “Ik heb Davy inderdaad al snel laten weten dat ik hem opnieuw zou laten starten. Zo kon hij zich ook in ideale omstandigheden voorbereiden op deze partij.” Op de vraag of Bolat nog aanspraak maakt op een basisplaats, antwoordde Vanhaezebrouck gevat: “In Brugge had ik maar één keeper beschikbaar hé. Wat zou jouw chef bij Het Nieuwsblad zeggen als je beweert dat je niet kan werken maar tegelijk solliciteert bij HLN?” Helder. Voorlopig hoeft Bolat dus niet meer meteen te rekenen op speelminuten in Gentse loondienst. (ssg)