Knielende Eminem en ongezien spektakel: grootste rappers op aarde brengen memorabele halftime show tijdens Super Bowl

Een even gedurfde als spectaculaire halftime show kregen de toeschouwers van de Super Bowl afgelopen nacht te zien. De bekendste rappers op aarde brachten hun grootste hits en doorspekten die met een hoop dansers en een gigantisch podium, al werd achteraf vooral over Eminem gepraat. Die knielde tijdens Lose yourself en kaartte zo opnieuw rassenongelijkheid in de VS aan.

Een groots spektakel was het. Met Dr. Dre, die de show opende en sloot van achter zijn mixtafel. Hij bracht zijn hit The next episode met Snoop Dogg en eerde met diezelfde rapper de overleden Tupac door diens California love te brengen.

Voor de show was een groot podium opgebouwd waarop verschillende huizen met open gevels stonden. Zowel vanop de daken als in de huizen werd gerapt en gedanst dat het een lieve lust was. 50 Cent bracht In da club en Mary J. Blige zong No more drama, waarna Kendrick Lamar met een leger stoere mannen op het podium verscheen om zijn wereldhit Alright te brengen. Diezelfde Lamar rapte daarna mee op Forgot about Dre, met Eminem en Dr. Dre.

Eminem knielt

Daarna was het aan Eminem om het goedgevulde stadion naar een hoogtepunt te brengen. Tijdens Lose yourself knielde hij en nam hij zijn hoofd vast, naar het voorbeeld van Colin Kaepernick, de gewezen quarterback van San Francisco die dat in 2016 deed tijdens het volkslied om raciale ongelijkheid en politiegeweld tegen minderheden aan te kaarten. Het werd symbolisch voor de Black Lives Matter-beweging.

Dat Eminem dat deed, was opmerkelijk omdat Kaepernick zichzelf persona non grata maakte door te knielen. Hij was in geen enkele club meer welkom en beschuldigde de nationale rugbybond (NFL) ervan hem op de zwarte lijst gezet te hebben. Een woordvoerder van de NFL zei dat de bond op de hoogte was dat Eminem dat zou doen omdat ze dat gezien hadden tijdens de repetities afgelopen week, en dat de bond er geen probleem mee heeft.

Alle rappers eindigden de show samen met een andere monsterhit, Still D.R.E. Een groots spektakel waar nog lang over nagepraat zal worden.