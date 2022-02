Jong voetbaltalent (14) komt om na ongeval met bestelwagen

Het drama gebeurde toen Jason via het zebrapad de Koolmijnlaan in Beverlo overstak. Het was donderdag even voor acht in de ochtend. Een bestelwagen remde bruusk maar kon een aanrijding met de overstekende tiener niet meer vermijden. De jongen werd met spoed overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. Daar is hij zondagmorgen bezweken aan zijn verwondingen.

Voetbaltalent

© rr

Bij voetbalclub Weerstand Koersel is de verslagenheid groot. “De ganse club is enorm aangedaan door het overlijden van Jason”, vertelt voorzitter Jos Haegdorens emotioneel. “Jason is sinds 2020 lid bij ons. Hij trainde bij de U15 maar deed ook vaak mee aan wedstrijden bij de U17. Een voetbaltalent, altijd vrolijk en positief. We hoopten dat het nog goed zou komen met Jason. Zaterdag hebben we bij aanvang van de jeugdmatchen een minuut stilte gehouden. Zijn vader is ook jeugdtrainer bij ons. We verliezen vandaag een familielid van de club. Het nieuws is erg hard binnengekomen. Hij was nog zo jong. We leven mee met de ouders, familie en nabestaanden. Rust zacht Jason, we gaan je allemaal zo erg missen.”

Kruispunt

Het ongeval gebeurde op een zwart kruispunt in Beringen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de plannen voor een veilige oversteek klaar. De procedures om dit mogelijk te maken zijn lopende.

© Zahra Boufker

De tiener was ’s morgens op weg naar het Spectrumcollege in Beringen. De school schrapte donderdag alle lessen om leerkrachten en leerlingen extra te kunnen begeleiden na het dramatische ongeval. Ook maandag zal opnieuw de nodige zorg worden voorzien voor alle rouwende leerlingen.

© Zahra Boufker