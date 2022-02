President doet prachtig gebaar naar meisje met Down dat gepest wordt op school

De president van Noord-Macedonië heeft op erg mooie wijze duidelijk gemaakt dat pesten niet aanvaardbaar is. Toen hij hoorde dat een elfjarig meisje met het syndroom van Down gepest werd, bracht hij haar te voet naar school.

In een persbericht meldt het kabinet van de president dat Stevo Pendarovski de ouders van het meisje bezocht heeft en lang met hen gepraat heeft over de uitdaging waarvoor het meisje met Down, de elfjarige Embla, en haar gezin staan.

“Hij zei dat het gedrag van mensen die kinderrechten in gevaar brengen onaanvaardbaar is, en al zeker als het gaat om kinderen die een atypische ontwikkeling hebben”, staat er nog in. “Kinderen moeten niet alleen de rechten hebben die ze verdienen, maar ze moeten zich ook evenwaardig en welkom voelen op de schoolbanken en op de speelplaats. Het is onze verplichting als land en als individuen om daaraan te werken. En het cruciale element is empathie.”

Daarom bracht de president het meisje te voet naar school. “We zijn allemaal gelijk”, zegt hij in een video van het gebeuren. “Ik ben naar hier gekomen om haar te steunen en om het besef te doen groeien dat inclusie een basisprincipe is.”