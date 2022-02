Spanningen tussen Rusland en Oekraïne stuwen gas- en olieprijzen nog verder omhoog

De prijzen van ruwe olie stijgen naar het hoogste niveau sinds 2014. Een vat olie van de Noordzeesoort Brent stijgt 1,3 procent tot 95,66 dollar, terwijl een vat Amerikaanse WTI-olie 1,6 procent stijgt tot 94,57 dollar.

De vrees bestaat dat het al krappe aanbod aan olie zal worden verstoord in geval van een Russische inval in Oekraïne. In Rusland en Wit-Rusland zijn de voorbije weken meer dan 100.000 troepen en heel wat legervoertuigen en wapens opgeschoven richting grens met Oekraïne. De vrees is dat de Russen het land zo proberen te omsingelen om een inval eenvoudiger te maken. Analisten gaan er van uit dat de kaap van 100 dollar en meer in zicht is zolang de spanningen aanhouden.

Hetzelfde geldt voor de gasprijzen. De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, schoot ‘s ochtends tot 14 procent hoger naar 88 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in twee weken.

Nadien zakte de prijs weer wat weg. Omstreeks 9 uur kostte een megawattuur gas in Amsterdam ruim 81 euro, een toename met nog 5 procent.

De Duitse stroomprijs ging maandagochtend 11 procent omhoog, tot 177 euro per megawattuur.