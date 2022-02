Ivan Reitman (75), regisseur van Ghostbusters, overleden

Regisseur en producer Ivan Reitman is overleden. Hij was de man achter het succes van de Ghostbusterfilms en werkte nadien ook nog heel geregeld samen met Arnold Schwarzenegger in ‘Twins’ en ‘Kindergarten Cop’. Reitman werd 75.

De familie van Ivan Reitman meldde het overlijden van de regisseur aan persbureau AP. Hij is vredig ingeslapen in z’n woning in Montecito in Californië. “Onze familie rouwt om het onverwachte verlies van een echtgenoot, een vader en een opa die ons leerde om altijd het magische te zoeken in het leven”, schrijven kinderen Jason, Catherine en Caroline in een verklaring. “We vinden troost in het feit dat zijn werk als regisseur mensen aan het lachen bracht. Terwijl we privé rouwen, hopen we dat wie hem door zijn films heeft leren kennen, hem altijd zal herinneren.”

Ivan Reitman werd bekend om zijn humoristische films. De doorbraak kwam er als producer van ‘National Amoon’s Animal House’ en later zou hij Bill Murray regisseren in zijn eerste grote film ‘Meatballs’.

Maar Reitman zal voor altijd geassocieerd worden met de Ghostbusters-franchise. De eerste film met Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Veaver en Rick Moranis, was van zijn hand. Hij regisseerde ook Ghostbusters 2. Toen de reeks films vorig jaar een vervolg kreeg met de sequel ‘Ghostbusters: afterlife’, was de fakkel binnen de familie al overgeheveld. Het was namelijk zoon Jason Reitman die die film regisseerde.