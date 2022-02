Waarom de politie blokkades opwerpt om een blokkade te voorkomen: “Hier waarschuwen we al dagen voor”

De federale politie is maandag massaal aanwezig in en rond de hoofdstad om chaos te vermijden nu ‘het konvooi van de vrijheid’ onderweg is naar Brussel. Om de deelnemers uit het stadscentrum te houden, organiseert de politie zelf filterblokkades waardoor de ochtendspits zwaarder was dan gewoonlijk. “We willen weten wie Brussel binnenrijdt”, reageert An Berger, woordvoerder van de federale politie.

“Er is geen aanvraag ingediend en er is geen toelating gegeven voor de betoging. Maar ik wil niet dat voortuigen de hoofdstad blokkeren”, reageerde de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) maandagochtend op Radio 1. Om dat te vermijden werd de politie massaal ingeschakeld. Toegangswegen naar de hoofdstad worden in het oog gehouden en er worden filterblokkades georganiseerd. Hierdoor was er vanochtend tijdens de piek maar liefst 147 kilometer file.

“We krijgen hier op sociale media heel wat reactie over omdat we voor blokkades en dus extra files zorgen. Maar het gaat om filterblokkades, we houden dus gewoon een toezicht op wie Brussel binnenrijdt”, zegt An Berger van de federale politie. “We doen geen systematische controles maar door zoals in Dilbeek de mensen over één rijstrook te laten rijden, kunnen wij beter en intensiever toezicht houden.” Die filterblokkades doorheen de dag ook kunnen verplaatst worden naar andere toegangswegen.

Al dagen gewaarschuwd

Dat er nu heel wat kritiek is op sociale media, vindt Berger jammer aangezien het niet gaat over onaangekondigde controles. “Het is vervelend voor de mensen die nu in de file staan, maar we waarschuwen al dagen dat het zo zou zijn. We vragen dan ook begrip van de bestuurders want dit is de enige manier om toezicht te kunnen houden”, zegt Berger. Volgens de federale politie zouden er geen noemenswaardige incidenten gebeurd zijn maandagochtend. Omstreeks 9.30 uur begon het verkeer ook af te nemen.