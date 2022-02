Voorzitster van drugsproces tegen Frank ‘De Tank’ en ‘Dikke Nordin’ trekt zich niet terug: hof van beroep moet oordelen over wraking

De voorzitster van de drugskamer waartegen de advocaten van ‘Dikke Nordin’ een wrakingsverzoek hebben ingediend, trekt zich niet vrijwillig terug. Dat betekent dat het hof van beroep moet oordelen of het verzoek gegrond is.

Het wrakingsverzoek werd ingediend door mr. Louis De Groote, een van de advocaten van Nordin E.H., een van de vermeende leiders van de organisatie tegen wie donderdag vijftien jaar cel gevorderd werd. Verschillende advocaten hadden donderdag extra tijd gevraagd om schriftelijk te reageren op de vordering van het parket.

De rechtbank wilde de vastgelegde pleitdata behouden en wilde dat de pleidooien vandaag zouden starten, wel voegde ze een extra dag toe voor bijkomende pleidooien. Enkele advocaten bleven aandringen om de agenda aan te passen waarop de rechtbank de zitting donderdag nogal abrupt schorste. Daarop werd het wrakingsverzoek ingediend.

De voorzitster van de drugskamer had 48 uur de tijd om al dan niet vrijwillig een stap opzij te zetten, maar besloot dat uiteindelijk niet te doen. Daardoor moet het hof van beroep in Antwerpen beslissen of het verzoek gegrond is.