En plots staat bushokje van De Lijn achter gracht in weide: “Busje komt niet zo”

Aan Achterheide in Heultje (Westerlo) knipperen passanten even met de ogen als ze een bushokje van De Lijn passeren dat in een weide is neergepoot. Het beeld wordt ook vlot bekeken en gedeeld op de sociale media.

Op de naambordjes bovenop het schuilhuisje staat Wittegracht. Een bestaande straat even verderop. Wie vanop de rijbaan het bushokje wil bereiken, moet niet alleen ver maar ook hoog springen. “Het gaat hier uiteraard niet om een echte bushalte, zelfs niet om een tijdelijke. Het busje komt hier niet zo”, weet schepen van Mobiliteit Kristof Welters (CD&V).

“Het schuilhuisje heeft langs de August Cannaertsstraat gestaan waar een dikke week geleden ingrijpende wegwerkzaamheden van start zijn gegaan. De constructie, die op een betonnen plaat gemonteerd, is stond in de weg en moest weggehaald worden. De weide is maar een tijdelijke standplaats voor het hokje volledig wordt afgevoerd. Het zal alleszins niet opnieuw langs de August Cannaertsstraat geplaatst worden. Daar ga we werken met flexhaltes.”

© Marc Peeters

Ook de Achterheide is in een latere fase opgenomen in de werfzone voor het wegen- en rioleringsproject August Cannaertsstraat. Op Facebook worden ondertussen suggesties gedaan om het hokje toch nog een functie te geven, zoals een schaftlokaaltje voor de wegenwerkers. (mph)