Eigenares van hostel waar Natacha sliep voor ze verdween: “Ze zou na vijf dagen terug zijn, ik bewaarde haar rugzak voor haar”

De eigenares van het hostel waar Natacha de Crombrugghe (28) overnachtte voor ze aan een trektocht begon en vermist geraakte in Peru, zegt dat het de bedoeling was van de Linkebeekse juriste om vijf dagen later terug te zijn. “Ze vroeg me of ze haar rugzak mocht achterlaten”, zei Gladys Lopez in La republica.

Drie weken is Natacha de Crombrugghe al vermist. Sinds ze op maandag 24 januari op een trektocht door de Colca-kloof vertrok, werd niets meer van haar vernomen. Zoektochten hebben tot op vandaag niets opgeleverd.

De laatste persoon waarvan we weten dat ze de 28-jarige juriste uit Linkebeek zag, is de eigenares van het hostel waarin Natacha zondagavond was toegekomen. “Het was mijn vriend Mirko, die een hostel voor toeristen heeft in Cabanaconde, belde me om haar een overnachtingsplaats te geven”, zegt Gladys Lopez in La republica. “Natacha (die volgens haar vlot Spaans sprak, nvdr) kwam hier toe tussen 19 en 20 uur. Nadat ze haar spullen op de derde verdieping gelegd had, vroeg ze me waar ze iets kon eten.” Lopez stuurde haar naar een zaak in de buurt. “Rond 23 uur was ze terug. Ze zei me dat ze de volgende dag naar de Colca-kloof zou gaan voor vijf dagen en vroeg of ik haar rugzak zo lang wilde bijhouden.”

Niet vermoord in hotel

Andere gasten waren er toch niet, dus deed Lopez dat. Maar terugkeren deed de Crombrugghe niet. Lopez hielp in het interview de piste ook de wereld uit dat Natacha iets overkomen is toen ze nog in de hostel was. “Ik heb niets te verbergen. De test die ze gedaan hebben met luminol heeft al uitgewezen dat er geen moord gebeurd is in het hotel. Wij zijn een familie van ondernemers en het is echt niet onze bedoeling om iemand iets aan te doen”, voegt ze eraan toe.

Bovendien, zo zei Lopez, was ook haar moeder aanwezig in de lobby toen de Belgische vertrok. “Zij heeft dat ook gezien.”