Onderzoekers scherp voor Belgisch drugsbeleid: “Geen gedeelde visie”

Onderzoekers van de UGent, UCLouvain en KU Leuven zijn streng voor het Belgische drugsbeleid en vooral het ontbreken van een gedeelde visie tussen de verschillende beleidsniveaus. Zo openen in Brussel en Luik gebruikersruimtes voor verslaafden zonder dat daar federaal een wettelijk kader voor is.

In de studie, die door professor Charlotte Colman (UGent) is gecoördineerd, wordt het drugsbeleid in ons land omschreven als een “compromis à la belge”. Een opsomming van “vage en breed geformuleerde doelstellingen”, die veel ruimte geeft aan de verschillende beleidsniveaus.

Die gaan vaak een eigen koers varen zonder gedeelde visie. De studie besluit dat een update van het beleid hoognodig is. Het moet beter afgestemd zijn op de maatschappelijke noden van vandaag en bijvoorbeeld gericht zijn op zowel drug- als gedragsverslavingen zoals gokken en gamen.

Te weinig wetenschappelijke evidentie

Aan de studie hebben drie Belgische universiteiten deelgenomen. De onderzoekers vinden dat het beleid te weinig gebaseerd is op wetenschappelijke evidentie. Zo is er nog steeds geen overkoepelend alcoholbeleid in ons land, hoewel praktijk en wetenschap tonen dat dat broodnodig is.

Er is nood aan een nieuwe, coherente beleidsvisie en een actieplan met duidelijke doelstellingen en acties. Alle beleidsdomeinen moeten daaraan meewerken, dus niet enkel Justitie, maar ook Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken.

Een werkgroep met experten uit verschillende vakgebieden moet wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis samenbrengen. Zo een multidisciplinaire groep kan de nodige inzichten aanbrengen voor een nieuwe drugsstrategie.