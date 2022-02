Viervoudig moordenaar Osman Calli is volgens Kamerlid Christoph D’Haese in Turkije vrijgelaten: “Onbegrijpelijk en schandelijk”

De viervoudige moordenaar Osman Calli, in 2008 in Gent veroordeeld tot levenslange opsluiting, zou terug op vrije voeten zijn. Dat zegt Kamerlid Christoph D’Haese (N-VA), die het “onbegrijpelijk en schandelijk” vindt dat de gevaarlijke crimineel aan Turkije werd uitgeleverd en daar intussen dus werd vrijgelaten. Calli werd al in 2013 overgebracht naar een Turkse gevangenis, wordt bevestigd aan onze redactie.

Osman Calli, een Turkse Gentenaar, is een van de meest beruchte moordenaars in ons land. In november 2004 heeft hij in één nacht zijn vrouw, zijn zus, zijn ex en haar schoonmoeder vermoord in Gent en in Aalst. Twee slachtoffers van zijn nachtelijke raid overleefden de schietpartij. Bij een van hen ging het om een vergissing: een man die sindsdien in een rolstoel zit.

Calli werd aangehouden in november 2004 en vier jaar later stond hij terecht voor het Gentse hof van assisen waar hij tot levenslange opsluiting werd veroordeeld.

Maar volgens Kamerlid Christoph D’Haese (N-VA), die destijds als advocaat optrad in de zaak, is Calli ondertussen op vrije voeten. “Calli beging een gruwelijke reeks feiten en werd daarvoor terecht veroordeeld tot levenslang”, zegt hij in een persbericht. “Onbegrijpelijk en schandelijk is het dat hij nu reeds vrij zou rondlopen en niet meer in een (Belgische strafinrichting) zou vertoeven.”

D’Haese zegt verbijsterd te zijn dat hij vernam dat Calli in Turkije, waar hij was uitgeleverd, intussen gewoon zou zijn vrijgelaten. “Verschillende bronnen zijn formeel: in het kader van een ‘algemeen pardon’ door de Turkse president zou Calli intussen op vrije voeten zijn. Een veroordeelde viervoudige moordenaar die in zijn thuisland vrij en vrolijk rondloopt: dat is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Destijds als advocaat van een van de slachtoffers ben ik geconfronteerd geweest met de gruwelijkheid van de feiten die door Calli zijn begaan. Die man heeft vier vrouwen mishandeld en afgeslacht op basis van een zogenaamd eergevoel. Ook aan de nabestaanden heeft Calli onnoemelijk veel leed veroorzaakt. Zo’n sujet verdient levenslang, en geen dag minder.”

Gerechtelijke bronnen bevestigen aan onze redactie dat Osman Calli sinds juni 2013 al niet meer in een Belgische gevangenis verblijft. Hij werd in die periode overgebracht naar een buitenlandse gevangenis, in Turkije dus. Hoe zijn strafuitvoering daar verder is verlopen, is voorlopig onduidelijk.

Christoph D’Haese richt zich nu tot minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en wil hem aan de tand voelen over het dossier. “Was de regering van de vrijlating op de hoogte? Zal de minister contact opnemen met de Turkse autoriteiten in een poging het vrijlaten van deze moordenaar terug te draaien? Is men van mening dat het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen hier correct is toegepast? Op al die vragen verwacht ik van de Minister van Justitie duidelijke antwoorden.”