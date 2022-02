Israël verbiedt “bekeringstherapie” voor homoseksuelen

“Seksuele oriëntatie is geen kwaal die genezing nodig heeft. ‘Bekeringstherapieën’ zijn geen behandelingen”, schreef Horowitz op Twitter. “Lesbiennes, homo’s, transgenders en hetero’s, we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal prachtig hoe we zijn. Niemand zou je moeten zeggen dat het anders hoort.”

Het ministerie van Volksgezondheid vaardigde een omzendbrief uit aan de gezondheidsprofessionals in het land. Hen wordt het verboden om “conversietherapieën” aan te bieden, er reclame voor te maken en ze te uit te voeren. Wie dit wel doet, riskeert straffen voor “het misbruiken van de jonge LGBT-gemeenschap”, zo schreef de minister op Twitter.

Israël stelt zich de laatste decennia toleranter op voor de LGBTQIA+-gemeenschap. Toch kunnen mensen van hetzelfde geslacht er onder andere niet met elkaar trouwen.