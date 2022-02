SJOTCAST #26. “Union verliest en toch lijken de achtervolgers geen stap dichter te zijn gekomen”

Het reguliere seizoen nadert stilaan zijn ontknoping, dus steekt ook Sjotcast een tandje bij. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en voetbalredacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 26 vertelt Guillaume over een turbulente trip met AA Gent naar Wolfsburg, doet Yanko een oproep bij de lijnrechters en fileert Lars de crisiscommunicatie van Ajax en Edwin van der Sar.

Sjotcast: elke maandag, soms op donderdag

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen, Lars Godeau en Yanko Beeckman over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze elke maandag in een beknopte actuele aflevering en sporadisch op donderdag met gasten.

