Juwelierszoon urenlang gegijzeld: callgirl riskeert 13 jaar voor gewelddadige home invasion

Het Openbaar Ministerie heeft 13 jaar celstraf geëist tegen callgirl ‘Diana’, als vermeend brein achter de brutale home invasion in de nacht van 19 oktober 2020 bij een juwelierszoon in Pulle (Zandhoven). De bende van Diana knevelde het slachtoffer, sloeg hem in elkaar en roofde 38 kilogram goud uit zijn kluis.

Callgirl Diana G. (25) was door het slachtoffer ingehuurd voor een avondje plezier. De dame had er lucht van gekregen dat de man in zijn woning in Pulle een grote hoeveelheid waardevolle goederen had staan, waaronder een kluis met goudstaven. Ze trommelde haar Bulgaarse vriend op, die op zijn beurt drie andere bendeleden inschakelde. Het gezelschap, dat opereerde vanuit de Burburestraat in Antwerpen-Zuid, trok midden in de nacht naar de woning van het slachtoffer in Pulle. Ze drongen binnen in de woning en gijzelden de man. Die weigerde de code van zijn kluis te geven.

18 uur lang gekneveld

“Hij werd 18 uur lang gekneveld. Urenlang heeft hij gevreesd voor zijn leven. Hij werd herhaaldelijk geschopt en geslagen, om hem te dwingen om de code van zijn kluis af te geven”, aldus zijn advocaat.

Het slachtoffer was zelf niet op de zitting van de correctionele rechtbank. “Ze hebben hem gebroken. Geestelijk, en fysiek. 18 uur vastgebonden worden, dat laat sporen na. Mijn cliënt kan zijn een van zijn handen nauwelijks nog gebruiken. De exacte schade kunnen we niet begroten. Daarom vraag ik de aanstelling een deskundige.”

De speurders kwamen de bende op het spoor dankzij een alerte getuige die in de buurt van de woning van het slachtoffer twee verdachte wagen had zien staan. En gefotografeerd. Via een van de nummerplaten konden de speurders de bende in kaart brengen. Het openbaar ministerie vorderde 13 jaar cel tegen de verdachten. Die gaven de feiten wel toe, maar beweerden zelf geen geweld gepleegd te hebben. De rechtbank doet uitspraak over een maand. (vdaa)