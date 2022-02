Hoe kijken ze in Rusland naar stijgende spanning? “Maar weinigen willen oorlog, en al zeker niet tegen Oekraïne”

“Rusland staat op het punt Oekraïne aan te vallen”, “Invasie nu echt nabij”: als we de Amerikaanse media mogen geloven, is een oorlog in Oekraïne een kwestie van tijd. In de Russische pers klinkt het net omgekeerd: daar wordt de NAVO als grote agressor voorgesteld. “Niemand kijkt hier uit naar een oorlog, maar er is ook niemand die iets durft zeggen”, vertelt een Vlaming vanuit Moskou.