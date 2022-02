Baas geeft werknemers één betaalde vrije dag per week, en hoopt dat anderen hetzelfde doen

Werken in een kapperszaak kan extreem uitputtend zijn, stelt saloneigenaar McCauley uit Cardiff in Wales. “Veel mensen realiseren dat niet”, zegt hij aan Wales Online. “Het zijn weken van zes dagen en vaak gaan kappers van job naar job om toch maar aan de slag te blijven. Er is geen tijd om na te denken over plannen maken.

McCauley besloot daarom een vierdaagse werkweek voor zijn eigen personeel in te stellen. “Het is een betere, gezondere manier van werken”, zegt hij. Bovendien zou het nieuwe werkregime een positieve impact hebben op de productiviteit van het personeel. “Want het personeel heeft meer tijd om zich te concentreren op het eigen gezin of hobby’s.”

De Welshman hoopt nu dat andere werkgevers zijn voorbeeld zullen volgen. En dat lijkt ook zo te zijn: al zo’n dertig bedrijven nemen deel aan een testperiode, de zogenaamde ‘Four Day Week Global’. De proef kwam er in samenwerking met onder andere Cambridge University, Oxford University en Boston College.