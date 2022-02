In de woning van beklaagde Abdel J. in de Maria Van Bourgondiëlaan in Brugge werd het slachtoffer op een stoel vastgebonden en kreeg hij verschillende slagen te verwerken. — © tlg

Brugge

Een Brugse man zit in de cel omdat hij zijn ex-schoonzoon ontvoerde, vastbond en door zijn zoon liet verkrachten. De reden: het slachtoffer chanteerde de familie met naaktfoto’s van zijn ex, de dochter van de beklaagde. “We wilden op onze beurt beeldmateriaal om tegen hém te gebruiken”, zo luidde het in de verklaringen. Ook de zoon zit ondertussen in de cel.