Osman Calli werd in 2008 veroordeeld tot levenslange opsluiting voor vier moorden in Gent en Aalst. Vijf jaar later werd hij, op zijn verzoek, uitgeleverd aan Turkije om daar zijn celstraf verder uit te zitten. Maar intussen is Calli al meer dan een jaar vrij. Hoe is dat mogelijk? Volgt er niemand van de Belgische justitie zo’n gedetineerde op?