Nog geen licht aan het einde van de tunnel: Antwerp moet Viktor Fischer nog wat langer missen na operatie aan de enkel

Fischer trainde tijdens de winterstage al individueel en kwam in 2022 nog niet in actie. Voor de winterstop was de offensieve kracht goed voor drie goals en acht assists in 23 wedstrijden over alle competities heen. “We wachten nog even het verloop van zijn herstel af om een timing te kunnen plakken op zijn terugkeer”, deelde Antwerp mee op de clubwebsite.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen