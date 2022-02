Christian Eriksen speelt acht maanden na hartstilstand eerste officiële wedstrijd en geeft meteen een assist

Eriksen speelde met zijn nieuwe club Brentford achter gesloten deuren een vriendschappelijke wedstrijd tegen Southend United. Acht maanden na de dramatische feiten maakte Eriksen ongeveer een uurtje vol. Dankzij een assist van Eriksen won Brentford met 3-2.

De voormalige speler van Ajax, Tottenham en Internazionale vierde maandag zijn 30e verjaardag. Een terugkeer in het voetbal is waarschijnlijk het mooiste cadeau dat hij had kunnen wensen.