Samatta (Genk) en Samoise (Gent) kijken aan tegen een speeldag effectieve schorsing

Samatta werd vrijdagavond op het veld van Seraing na een uur door scheidsrechter Denil uitgesloten na een tackle op Bernier. “Hoewel hij uiteindelijk de bal speelt, wordt de fysieke integriteit van de tegenstrever op ernstige wijze in gevaar gebracht”, stelt het bondsparket. Ondanks de uitsluiting van de Tanzaniaanse aanvaller won Antwerp nog met 0-1.

Samatta moet voor de rode kaart een wedstrijd effectief brommen en krijgt ook een wedstrijd schorsing met uitstel, tot 15 februari 2023. Hetzelfde geldt voor Matisse Samoise. De Gentspeler werd zaterdag op het veld van Eupen (0-1) kort na de pauze uitgesloten door ref Visser nadat hij met de voet vooruit was doorgegaan op Alloh. “De studs belanden met een middelmatige intensiteit ter hoogte van de wreef en enkel van de tegenstrever. Deze had in gevolge deze roekeloze actie ernstig geblesseerd kunnen geraken”, aldus het bondsparket.

© BELGA

Gent heeft inmiddels al laten weten het schorsingsvoorstel niet te aanvaarden. De Buffalo’s ontvangen vrijdagavond op speeldag 28 Seraing, Antwerp speelt zondag thuis tegen KV Mechelen.

Tot slot vraagt het bondsparket twee wedstrijden schorsing, waarvan de helft effectief, voor Martijn De Jonge, plus een effectieve boete van 750 euro. Die was vrijdagavond door zijn 1B-club Waasland-Beveren aangeduid als tafelcommissaris en maakte zich na de verloren thuiswedstrijd tegen Lierse Kempenzonen schuldig aan “misplaatst gedrag tegenover de scheidsrechter”. Hij klaagde onder een niet geloften penalty aan en noemde de ref verantwoordelijk voor het verlies van het team.