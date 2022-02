Camerabeelden ontdekt van vermiste Natacha (28), ambassadeur van België afgereisd naar plaats van vermissing

In Peru heeft de politie videobeelden ontdekt waarop Natacha de Crombrugghe (28) te zien is. Het gaat om de aankomst van de jonge vrouw in Cabanaconde, waar ze overnachtte in een hostel vooraleer ze op trektocht vertrok. Sindsdien is ze spoorloos. De ambassadeur van België in Peru, Mark Van de Vreken, is intussen naar de plaats afgereisd.

Drie weken is Natacha de Crombrugghe al vermist. De vrouw uit Brussel vertrok op maandag 24 januari op een trektocht door de Colca-kloof, sindsdien werd niets meer van haar vernomen. De eigenares van het hostel waar Natacha overnachtte voor ze vermist geraakte, zegt dat het de bedoeling was van de juriste om vijf dagen later terug te zijn. “Ze vroeg of ze haar rugzak hier kon achterlaten”, aldus de vrouw.

Het desbetreffende hostel, La Estancia, was echter niet de eerste plek waar Natacha ging aankloppen. Eerder die dag probeerde ze een overnachting te regelen in hotel Pachamama, maar daar kon ze niet verblijven vanwege verbouwingswerken. De politie onderzocht beelden van de bewakingscamera’s van dat hotel en daarop is effectief te zien hoe Natacha op 23 januari het hotel binnenstapt. Amper tien minuten later stapt ze terug naar buiten, op zoek naar een andere plek. Op de beelden is duidelijk te zien dat Natacha alleen op stap is en haar grote blauwe rugzak draagt.

Natacha zou later nog aangeklopt hebben bij hotel Mirko House hotel waar ze evenmin onderdak kon vinden vanwege besmettingen met Covid-19. Het is daar dat haar werd aangeraden langs te gaan bij La Estancia, waar ze uiteindelijk wel een kamer kon krijgen.

Belgische ambassadeur ter plaatse

De ambassadeur van België in Peru, Mark Van de Vreken, is intussen in Cabanaconde. “Onze ambassade onderhoudt de contacten met de lokale autoriteiten, de politiediensten en de reddingswerkers. Een ploeg van professionele gidsen zet de zoektocht voort”, aldus de woordvoerster van de FOD Buitenlandse Zaken, Marie Cherchari. “De Belgische en Peruaanse politiediensten en gerechtelijke autoriteiten werken samen en de Belgische ereconsul ter plaatse heeft het netwerk geactiveerd en de contacten met de andere Europese posten ter plaatse.”

De ouders van de verdwenen Belgische, die sinds een week in Peru zijn, worden begeleid door een lid van de Belgische ambassade.

90 procent doorzocht

Natacha de Crombrugghe is sinds 24 januari vermist. Die dag zou ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde vertrokken zijn op een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land. Volgens Noticias del Perú y el Mundo zijn er intussen zo’n 75 agenten aan het zoeken naar de vrouw. Ook kwamen gespecialiseerde agenten over uit andere regio’s die meer ervaring hebben in moeilijk bereikbaar gebied en berglandschappen.

Reddingswerkers hebben bij hun zoektocht ondertussen tevergeefs 90 procent van de wandelpaden afgelegd die zich uitstrekken over het westelijke deel van de Colca-vallei, tussen Cabanaconde en het dorp Sangalle, zo meldt nieuwssite Infobae. Sangalle, bijgenaamd “de oase”, dient als toevluchtsoord voor trekkers. Voordat ze het hostel verliet zou de jonge vrouw te kennen gegeven hebben dat ze daarheen wilde gaan, zo meldt het Peruaanse persagentschap Andina.

Het federaal parket in ons land beslist eerstdaags of er ook Belgische agenten naar de regio gestuurd worden om de zoektocht ter plaatse op te volgen.

