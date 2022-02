Code oranje heeft nog een verrassing in petto: fans mogen (wellicht) zonder mondmasker naar het voetbal

In de officiële communicatie van de Pro League was er geen letter over terug te vinden, maar in de mail naar de clubs kwam het onderwerp wel ter sprake: de mondmaskerplicht. “Die vervalt voor toeschouwers, spelers en staf”, staat er te lezen. Waarom schreeuwt de Pro League dat dan niet van de daken? Navraag leert ons dat de regel weliswaar is doorgesproken met de officiële instanties, maar dat een plotse ommekeer vanuit de politiek in dit soort gevoelige dossiers nooit uit te sluiten valt. Bijgevolg bouwt de Pro League voorlopig liever wat veiligheid in – althans naar de buitenwereld toe.

Bij de profclubs gaat iedereen er evenwel vanuit dat het wel in orde komt, en dus mogen de supporters zich verheugen op een avondje voetbal zonder mondmasker, maar met een hotdog en een pint. De eet- en -drankgelegenheden op de tribunes mogen namelijk weer openen. Prima nieuws, zegt Stijn Van Bever van de Pro League: “Dit komt niet alleen de wedstrijdbeleving bij de fans, maar ook de financiën van de clubs ten goede.” Voor grote stadions kan dat oplopen tot ongeveer 100.000 euro extra aan omzet per match.

Capaciteit: 80 procent

Wat eveneens voor meer centen moet zorgen, is het feit dat de clubs hun capaciteit mogen optrekken. Die was beperkt tot zeventig procent, nu gaat het naar tachtig procent. Pro League-woordvoerder Van Bever spreekt over “een nieuwe stap”. Clubs die bij machte zijn om te werken met compartimenten van maximum 2.000 mensen of bijkomende anticrowdingmaatregelen treffen (met akkoord van het lokaal bestuur), mogen zelfs een capaciteit van honderd procent toepassen. De Pro League maakte er een erezaak van om de clubs gisteren al in te lichten, zodat zij de nodige inspanningen kunnen leveren om de toeschouwersaantallen zo hoog mogelijk te krijgen.

Wat alvast kan helpen, is de terugkeer van de bezoekende supporters. Die waren tot voor kort niet welkom, zeer tot onvrede van de harde kernen overal te lande, maar zij mogen nu opnieuw de bus op voor een verplaatsing naar Waregem, Eupen of Oostende. De Pro League bereidt wel nog een sensibiliserende en responsabiliserende tekst voor, opdat die verplaatsingen en de matchen zelf met gezond verstand verlopen. “Maar we zien niet in waarom dat niet zou lukken”, zegt men bij de Pro League.